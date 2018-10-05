Denizli'de zabıtadan fiyat denetimi

DENİZLİ'de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, piyasalardaki geçici dalgalanmaları fırsata çevirenlere karşı yaptığı uyarılar üzerine harekete geçen zabıta ekipleri, denetim yaptı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, son zamanlarda kur artışını fırsat bilerek haksız kazanç elde edilmesinin önüne geçmek için vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirdi. Zabıta ekipleri, özellikle marketlerde denetim yaparken, yerli ürünlerdeki fiyat etiketlerindeki artışları kontrol etti. Ayrıca 3 Ekim 2018 itibari ile kullanılması zorunlu hale gelen yerli üretim logolarının da kullanılıp kullanılmadığı denetlendi. Zabıta ekipleri, usulsüzlük tespit edilmesi halinde konuyu Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kurullarına bildireceklerini belirtti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Özkan Tosun, gerek vatandaşlardan gelen ihbarları değerlendirmek ve gerekse kur artışına bağlı olarak fahiş fiyat artışının önüne geçmek için denetimlerin devam edeceğini belirterek, "Ürünlerin üzerinde etiketler bulunup bulunmadığına bakarak, eski fiyatlarla yeni fiyatları karşılaştırıp, en son ne zaman fiyat artışı yapıldığını tespit ediyoruz. Ürünlerin üzerinde yerli üretim logoları var mı, yok mu bunları kontrol ediyoruz. Ürünlerin gramaj kontrollerini de yapıyoruz. Olumsuz bir durum tespit edilirse konu Ticaret Bakanlığı'nın ilgili kuruluna gönderiliyor. İlgili kanun ve yönetmeliklere riayet etmeyen yerel firmalara 5 bin TL'ye kadar, ülke çapında hizmet veren firmalara ise 50 bin TL'ye kadar cezalar veriliyor" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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