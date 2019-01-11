Denizli'de uyuşturucuyla etkin mücadele toplantısı

TÜRKİYE genelinde uyuşturucuyla etkin mücadele kapsamında yapılan toplantılardan biri de, Denizli'de gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı'nın talimatlarıyla 81 ilde eş zamanlı olarak, uyuşturucuyla etkin mücadele toplantısı yapıldı. Denizli'deki toplantı, EGS Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıya; Vali Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Vali yardımcıları, kaymakamlar, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, İl Jandarma Komutanı Albay Metin Düz, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Toplantıda ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize İşlerle Mücadele Şube Müdürü Erhan Koç, Denizli'de 2018 yılı sonu itibariyle emniyet birimlerince uyuşturucu maddeyle mücadele konusunda yapılan çalışmalar hakkında bilgi sundu.

Uyuşturucuyla mücadelenin milli bir mesele olduğunu vurgulayan Vali Karahan, "Emniyetimiz, ve jandarmamız gece-gündüz 24 saat özverili çalışmaktadır. Uyuşturucuyla ilgili operasyonlar sıklıkla devam etmektedir. Son aylarda tutuklama da arttı. Yakalananların tutuklanması da özellikle sokak satıcılarının bertaraf etme anlamında bizim için önemli" dedi.

Toplantı, katılımcı muhtarların uyuşturucuyla etkin mücadele konusunda görüş ve fikirlerinin alınmasıyla sona erdi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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