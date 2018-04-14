Denizli'de 'Termal İyi Gelir' projesi anlatıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi ve Denizli Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği'yle (DENTUROD) birlikte travertenleriyle ünlü Pamukkale ve şifalı kırmızı suyuyla ünlü Karahayıt'ın etkin şekilde tanıtılması amacıyla hayata geçirilen 'Termal İyi Gelir' projesiyle ilgili gelişmeler anlatıldı. Projenin reklam yüzü ise ünlü manken Özge Ulusoy oldu

Termal İyi Gelir projesine destek kurumların bir araya geldiği tanıtım toplantısına, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, İhracatçılar Birliği Başkanı Süleyman Kocasert, DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen, projenin reklam yüzü olan oyuncu manken Özge Ulusoy ve kampanyaya destek olan kurum temsilcileri katıldı. Projenin tanıtım toplantısında konuşan Dernek Başkanı Şen, projenin başından bu yana destek veren Başkan Zolan'a teşekkür ederek, "Bu kampanya Denizli'nin bilinirliğini artırmak, iç piyasada daha fazla pay almak, uluslararası fuarlarda Denizli'yi temsil ederek, Denizli ve Pamukkale'nin turizm noktasında hak ettiği yerini alması için gerçekleştirilen bir projedir" dedi.

Termal İyi Gelir projesinin reklam yüzü manken Özge Ulusoy ise, çocukluğundan bu yana Denizli'ye geldiğini ve bu şehri çok sevdiğini dile getirdi. Ulusoy, "Böyle bir projenin teklifi bize gelince hiç düşünmeden kabul ettik. Bu çalışmada bana yer verdikleri için çok teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Zolan ise Denizli'den başka dünyada kendine özgü pek çok güzelliği bir arada bulunduran başka bir kent olmadığını belirterek, "Dünyada başka Pamukkale yok. Bünyesinde 19 antik kenti barındıran başka bir şehir yok. Denizli termal sağlıkta pek çok imkana sahip, termal sağlığın başkenti olma noktasında hızlı adımlarla gidebilecek şehir. 2 bin yıl öncesinde Pamukkale, Anadolu'dan, Avrupa'dan ekonomik durumu iyi olan, derdine derman aramaya gelen insanların geldikleri yer. Biz istiyoruz ki tarih tekerrür etsin" dedi.

Projenin başlamasıyla birlikte Denizli'ye gelen turist sayısındaki artış oranları turizmcilerin yüzünü güldürürken, yılın ilk 3 ayında açıklanan rakamlar projenin başarısını da gözler önüne serdi. Termal İyi Gelir'in hayata geçtiği 2016 yılında Pamukkale'ye gelen turist sayısı 889 bin 931 iken, bu rakam 2017'de 1 milyon 524 bin oldu. Geçen yıl, bir önceki yıla göre Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 28 oranında artarken, Pamukkale'ye gelen turist sayısındaki artış ise rekor bir seviyede yükselerek yüzde 71 oldu. Geçen yılın ilk 3 ayında Pamukkale'ye gelen turist sayısı 143 bin 700 olarak belirlenirken, bu rakam 2018 yılının ilk 3 ayında 216 bine ulaştı. Beyaz cennet Pamukkale'ye gelen turist sayısında bir önceki yıla göre yaşanan yüzde 51 oranındaki artış Termal İyi Gelir'in başarısını da gözler önüne serdi.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ile DENTUROD'un birlikte hayata geçirdiği kampanya bu sene yurt içi ve yurtdışındaki açık hava, sosyal medya, yazılı ve görsel basın ile fuarlarda etkin bir şekilde devam edecek. Bu seneki kampanyanın reklam yüzü Özge Ulusoy olurken, önümüzdeki aylarda pek çok ünlü isim termal iyi gelir için Denizli'ye gelecek.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAFLI