Denizli'de sokak hayvanları için modern tesis yaptırıldı

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanları için tesis yaptırdı. Kedi ve köpeklerin barınmasından tedavisine kadar her şeyin düşünüldüğü Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı'nı Dünya Hayvan Haklarını Koruma günü kapsamında gezen çocuklar, hem tesise hayran kaldı hem de buradaki hayvanlarla keyifli bir gün geçirdi.

Sokak Hayvanları Kliniği ve Beslenme Odağı'nın kapasitesinin artırmak ve sokak hayvanlarına yönelik daha modern ve konforlu şartlarda hizmet sağlamak amacıyla Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Karakurt Mahallesi'nde 135 bin metrekare arazi üzerine Sokak Hayvanları Barınma, Rehabilitasyon Merkezi ve Doğal Yaşam Parkı yaptırıldı. Merkez, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilk misafirleri olan çocuklar tarafından gezildi. Ziyarete Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Ak Partili Osman Zolan ve hayvan dostu derneklerin temsilcileri de katıldı. Başkan Osman Zolan ve beraberindekiler tesisteki ilk kabul, kedi ve köpek pansiyonları, serbest gezi alanları, köpek padokları, kedi evleri, ameliyathaneler ve poliklinik servisleri ile Denizli Horoz Evleri'ni inceledi. Gezi sırasında öğrencilerle birlikte hayvanları seven Başkan Osman Zolan, tesisin 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü'nde ilk misafirlerini ağırlamasından dolayı büyük mutluluk duyduğunu söyledi. Başkan Zolan amaçlarının anlamlı günde çocuklara hayvan sevgisini aşılamak olduğunu belirterek, "Çocuklarımıza, hayvanların hayatımızın içinde olduklarını, insanlar dışındaki canlılar olmadan hayatın anlamsız olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. 135 bin metrekare alana kurulan tesiste, ameliyathanelerden laboratuara, kedi evlerinden ilk kabul noktasına kadar merkezin en ince ayrıntısına kadar düşünüldü. Burası Türkiye'de örnek bir proje, en büyük ve en güzel tesislerden biri. Büyükşehir olarak hayvanlara verdiğimiz değeri gösteriyor. Hayvanlarda bu dünyanın bir parçası, onları aç, susuz ve sevgisiz bırakmamak gerekiyor. Onları sahipsiz ve tek başlarına bırakmamak gerekiyor. Bu düşünceyle bu projeyi gerçekleştirdik" dedi.

'SOKAK HAYVANLARININ RAHATLIĞI İÇİN HER ŞEY DÜŞÜNÜLDÜ'

Tesiste, sokak hayvanlarının rahatlığı için her şeyin en ince detaylarına kadar düşünüldüğünü ifade eden Başkan Zolan, "Bütün vatandaşlarımız burayı ziyaret edebilir. Buradaki 'Mırmır' 'Tırmık' isimli iki kedi evine tırmanma tahtası, yastıkları, minderleri konuldu. Köpek padoklarımızda sıcak havalarda suya girebilecekleri yüzme havuzlarımız var. Burada hangi hayvan neye ihtiyaç duyar, nasıl yaşar ve rahat eder ona göre hareket ettik. Vatandaşlarımızın çocuklarıyla birlikte burada vakit geçirebilmesi için seyir terası, dinlenme alanları gibi bölümler de yaptık. Çok detaylı düşünülmüş bir proje. Denizli'de hayvan sevgisini en üst seviyeye taşımak istiyoruz" diye konuştu. Merkezi gezen çocuklar, tesisi çok beğenirken, hayvanlarla da yakın temas kurdu, sevdi.

Tesisi gezen hayvanları koruma derneklerinin temsilcileri de tam puan verdi.

Merkezde ayrıca kedi ve köpek pansiyonu da yer alıyor. İsteyen vatandaşlar, kedi ve köpeklerini özel olarak yapılan pansiyona emanet edebiliyor.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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