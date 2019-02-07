Denizli'de sanayinin mimarı toprağa verildi

DENİZLİ Sanayi Odası'nın (DSO) kurucusu olan ve yaşlılığa bağlı nedenlerden yaşamını yitiren 85 yaşındaki Feridun Alpat toprağa verildi.

Denizli Organize Sanayi Bölgesi'nin kurucu başkanı da olan DSO kurucusu Mimar Feridun Alpat, yaşlılığa bağlı nedenlerden tedavi gördüğü Ankara'daki hastanede geçen 4 Şubat'ta yaşamını yitirdi. Alpan için bugün DSO önünde tören düzenlendi. Denizli Mimarlar Odası'nın 1 Nolu üyesi ve Denizli politika hayatının önde gelen isimlerinden Alpat için cenaze töreni yapıldı. Denizli Valisi Hasan Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Alpan ailesi ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri, sanayici ile iş insanları törene katıldı. Törende Alpan ailesi, taziyeleri kabul etti. Ufuk Gül Alpan, babasının tabutunun başında gözyaşı döktü. Törende konuşan Başkan Zolan, Denizli'nin önemli bir değerini kaybettiğini söyledi. Alpat'ın kentte birçok iz bıraktığını ifade eden Zolan, "Feridun Alpat'ın sanayi ve mimarlık alanında yapmış olduğu birçok güzellikler var. Önemli olan geride güzel eserler bırakabilmek. Kendisi siyaset yaparken de hırsı olmayan, nezaketi elden bırakmayan saygılı bir kişilikti. Kentimiz kıymetli bir değerini kaybetti" diye konuştu.

20 yıl Sanayi Odası Başkanlığı yapan Feridun Alpat'ın cenazesi daha sonra Delikliçınar Yeni Cami'ye götürüldü. Öğlende kılınan cenaze namazın ardından Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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