Denizli'de parti il başkanları erken seçimi değerlendirdi

DENİZLİ'de partilerin il başkanları 24 Haziran'da yapılacak erken seçimi değerlendirdi. Tüm başkanlar, seçime hazır olduklarını vurguladı.

Siyasi partilerin Denizli'deki temsilcileri, ülke gündemine oturan erken seçim kararını değerlendirdi. AK Parti İl Başkanı Necip Filiz, "Tüm teşkilatlar olarak Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın hedefleri doğrultusunda çalışmaya hazırız. 24 Haziran'da yapılacak erken seçim ilimize, vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun. Tüm teşkilatlar olarak kapı kapı dolaşmaya, gönüllere girmeye, kendimizi anlatmaya hazırız. Ülkemizin içinde bulunduğu durum ve birçok etken göz önüne alınarak verilmiş bir karar. Biz kararı sorgulamayız, teşkilatlar olarak başta Sayın Bakanımız olmak üzere, tüm teşkilatlarımızla hazırız" dedi.

"DEMOKRATİK BİR YARIŞ İÇİN OHAL'İ DERHAL KALDIRIN"

CHP İl Başkanı Ali Rıza Ertemur ise, "Seçime her zaman hazırız. Bunun ne zaman olacağının önemi yok. Ancak demokratik bir yarış için OHAL'i derhal kaldırın. Dün de söylemiştik, bugün de aynı şeyi tekrarlıyoruz. Seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapmak isterlerse istesinler biz hazırdık. Erken seçim beklentilerinin uzun süredir vardı. Parti olarak bunun altyapısını oluşturmuştuk. Denizli örgütü olarak, genel merkezimiz olarak biz daima hazırız. Ancak ortada OHAL gibi ciddi bir sorun var. OHAL'in uzatılmasının hemen ardından erken seçim kararı alınması manidar. OHAL'in uzatıldığı bir ortamda erken seçimin ne kadar sağlıklı olacağı tartışılır. Demokratik bir yarış, eşit koşullarda bir mücadele için OHAL'in derhal kaldırılması gerekiyor" dedi.

MHP'DEN YORUM: İTTİFAKLA YÜZDE 55- 60'I BULURUZ

MHP İl Başkanı Cafer Birtürk ise, erken seçim kararının açıklanmasının ardından iddialı açıklamalar yaptı. Birtürk, "İttifakla yüzde 55-60'ı buluruz. İki gücün birleşmesiyle seçimden rahat bir sonuç çıkar. Bunun olması gerekiyordu. Ankara'da bürokrasi tıkandı, kimse iş yapamaz hale geldi. Sürecin uzaması sıkıntılıydı. Bu sorun bir an önce çözülmeli, seçime gidilmeliydi" dedi.

"PAÇALARI TUTUŞANLAR PAÇAYI MİLLETTEN KURTARAMAYACAKLARDIR"

İYİ Parti İl Başkanı Yasin Öztürk, erken seçimle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuyla ilgili birkaç kez bir araya geldiğini, YSK'ya aylar öncesinden talimat verildiğini iddia ederek, "Kararın altında İYİ Parti'yi zor duruma düşürme düşüncesi var. Ama unutmayın, korkunun ecele faydası yok. Bu kadar hızlı erken seçim kararı alınmasını şu sebeple önemsiyoruz. İlerleyen dönemde ekonominin toparlanabilmesi açısından kapanmaz yaralar, daha da derinleşmeden biran önce ülkemizin bu karamsar havadan kurtulması gerekmektedir. Her ne kadar İYİ Parti'yi zor duruma düşürmek için seçimlere katılabilmesi açısından önünü kesme çabalarını gözlemlesek de İYİ Parti 1. Olağan Genel Kurulu'nu 10 Aralık'ta Kurucular Kurulu ile yapmıştır. Bu kongreden önce 68 vilayette kuruluşunu tamamlayıp, Dernekler Masası vasıtasıyla YSK'ya iletmiştir. Paçaları tutuşanlar paçayı milletten kurtaramayacaklardır. İYİ Parti korkusundan bürokrasiyi kullanarak, hukuk dışı davranış biçimlerine girildiği takdirde herkes ayağını denk alsın. İYİ Parti seçime girecektir. Kapıları kapatmaya kalksalar da bacadan yine gireceğiz. Genel Başkanımız Meral Akşener en az 100 bin imza ile Cumhurbaşkanı adayı olacaktır. Her koşulda milletin kantarına çıkacağız. Yüce Türk milletinin ferasetine güveniyoruz" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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