Denizli'de İYİ Parti 5 ilçe adayını açıkladı

DENİZLİ'de 31 Mart'taki yerel seçimlerde İYİ Parti'den ilçe belediye başkan adayı olacak 5 kişinin ismi açıklandı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Müsavat Dervişoğlu tarafından 31 Mart 2019 yerel seçimleri için 99 belediye başkan adayı daha açıklandı. İYİ Parti'nin Denizli'deki 5 ilçenin de başkan adayları böylelikle belli oldu. Buna göre İYİ Parti'de Baklan'da Mehmet Yağcı, Beyağaç'ta İsmet Şener, Çal'da Mehmet Öztürk, Çardak'ta Erdil Cengiz ve Çameli'de Ender Yılmaz belediye başkan adayı oldu.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()