Denizli'de imar barışından 270 milyon liralık gelir sağlandı

DENİZLİ'de imar barışından yararlanmak için yapılan başvurulardan 270 milyon 501 bin lira gelir elde edildiği bildirildi.

Denizli Valiliği'nden yapılan açıklamada 3194 sayılı İmar Kanunu'nun geçici 16. Maddesi kapsamında kaçak yapılara karşı hayata geçirilen 'imar barışı' uygulaması kapsamında bugüne kadar il genelinde 95 bin 400 konut, 15 bin 986 ticari yapı, 6 bin 249 tarımsal amaçlı yapı ve 20 güneş enerjisi santrali için başvuru yapıldığı belirtildi. Açıklamada, yapılan başvurulardan elde edilen toplam gelirin 270 milyon 501 bin 617 lira olduğu kaydedildi.

Deniz TOKAT / DENİZLİ, ()

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