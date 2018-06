Denizli'de evlilik okulundan 1500 kişi mezun oldu

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi'nin 'Ailemi Seviyorum' projesi kapsamında 5 yıl önce hayata geçirilen Evlilik Okulu'nda 37. dönem eğitimleri başladı. Bugüne kadar yaklaşık 1500 mezun veren okul, evlenmeyi düşünenlerin ilk adresi oluyor.

Kent Konseyi'nde düzenlenen eğitim programının ilk dersi yapıldı. Denizli Büyükşehir Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Ali Değirmenci, Psikolog Gülay Korkut ve kursiyerler ilk derse katıldı. Hayatta verilen en önemli kararlardan birinin evlilik kararı olduğunu ifade eden Değirmenci, "Evlilik okuluna 2012 yılında başladık ve o günden itibaren devam ediyoruz. Sizlerle beraber de 37. dönem Evlilik Okulu maratonunu başlatmış olduk. Bugüne kadar 1500'e yakın hemşerimiz evlilik okulundan istifade etti. Evlilik okulu çok önemsediğimiz bir proje. Vatandaşlarımızdan talep geldiği sürece bizim burada ışığımız yanmaya devam edecek. Çünkü şunu biliyoruz ki sağlıklı bireyler sağlıklı evliliklerle meydana gelir. Bu sağlıklı bireyler de sağlıklı toplumu oluşturur. Temelleri doğru atarsak bayrağını seven, milletini seven, devletini seven bireyleri ancak böyle yetiştirebiliriz, diye düşünüyoruz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

FOTOĞRAFLI