Denizli'de cemaatle vakıf arasında 'Cami bakımsız' tartışması

DENİZLİ'deki bir caminin çatısının aktığını, kapılarının yenilenmediğini ve gerekli diğer bakımlarının yapılmadığını söyleyen cemaat, tepki gösterdi. Cami için kurulan vakıfın başkanıyla tartışan cemaat üyeleri, caminin bakımını yaptırmak istediklerini ancak vakıf tarafından engellendiklerini öne sürdü.

Denizli kent merkezinin en kalabalık cemaatine sahip olan 15 Mayıs Mahallesi Kayalık Caddesi'ndeki Ulu Camii'ne ibadete gelenler, Ulu Cami Yaşatma ve Kültür Hizmetleri Vakfı yönetimine karşı isyan bayrağı çekti. 18 yıl önce yapılan caminin çatısının aktığını, kapılarının gelişi güzel tahta parçalarıyla yapıldığını ancak değiştirilmediğini, diğer bakımlarının ise yapılmadığını iddia eden yaklaşık 30 kişi, camide toplanıp, vakfın başkanı Mustafa Kıvrak ile tartıştı. Topluluktan bazıları, vakfa üye olmak istediklerini ancak kabul edilmediğini de söyledi. Caminin yüksek para geliri olmasına rağmen gerekli bakımlarının vakıf tarafından yapılmadığını öne sürdü. Topluluk, vakıf yönetiminin cami için yetersiz olduğunu belirtti. Cemaat üyelerinden Muhammet Kısaç, 18 yıldır camiye vakıf tarafından çivi çakılmadığını öne sürerek, "Caminin çatısı akıyor, halılar ıslanıyor ve kokuyor. Kadınların abdest alacak yerleri yok. Kapılar inşaat tahtasından çıkma şekilde yapılarak takılmış. Vakıf yöneticileri 18 yıldır camiye hiç bir şey yapmadı" dedi. Tepkili cemaatten biri olan iş adamı Necip Helvacı ise, camide bakımların yapılması için vakıf yönetimine girmek istediğini ancak kabul edilmediğini, kendi parasından yaptırmak istediğini yine de vakıf tarafından engellendiğini söyledi. Cemaat üyeleri, camide yaşanan sıkıntılarla ilgili başta Pamukkale Kaymakamlığı, Müftülük ve Valiliğe müracaat ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını da söyledi.

Ulu Cami Yaşatma ve Kültür Hizmetleri Vakfı Başkanı Mustafa Kıvrak ise, iddiaları kabul etmeyerek, "Biz vakıf yöneticileri olarak camideki eksiklikleri gidermeye çalışıyoruz. Üye olmak isteyen müracaat eder, bakılır. Caminin çatısı akmıyor, sadece çatıda bir kabarma var, onu da yaptıracağız. Kapıları da en yakın zamanda değiştireceğiz" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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