Denizli'de 21 bin 500 çocuk trafik kurallarını eğlenerek öğrendi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 'Ateş Böcekleri' projesi kapsamında geçen yıl 21 bin 500 çocuğa trafik eğitim verdi. Trafik Eğitim Parkı'nda teorik ve pratik ders alan çocuklar, trafik kurallarını eğlenerek öğrendi.

Çocukların trafik kurallarını en doğru şekilde öğrenmesi ve küçük yaşlarda trafik bilinci oluşturmak hedefiyle Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete aldığı Trafik Eğitim Parkı, geçen yıl 21 bin 500 öğrenciye ev sahipliği yaptı. Trafik Eğitim Parkı'nda 05-10 yaş arası çocukları kapsayan 'Ateş Böcekleri' projesi, yoğun ilgi gördü. Projede çocuklara verilen trafik eğitimlerinde akülü arabalar, döner, ışıklı, ışıksız kavşaklar, yaya geçitleri, trafik levhaları gibi trafikte yer alan tüm unsurlar yer aldı. Çocuklar, 7 bin metrekarelik Trafik Eğitim Parkında kuralları eğlenerek öğrenip, keyifli zaman geçiriyor. Denizli Büyükşehir Belediyesi, Ateş Böcekleri projesi kapsamında eğitimleri sona eren çocuklara bisiklet sürürken giymeleri için reflektörlü yelek dağıtımı da yapıyor.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

FOTOĞRAFLI