Denizli Büyükşehir Tiyatrosu'nun hedefi 100 bin seyirci

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret etti. Yeni sezonda sahneleyecekleri oyunlara tüm Denizlilileri davet eden tiyatrocular, bu yılki seyirci hedefinin 100 bin olduğunu açıkladı.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ve Genç Denizli Tiyatro Kulübü üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan'ı ziyaret edip, hedeflerini açıkladı. Genel Sanat Yönetmeni Hakan Kurt, yaz boyunca yeni sezon için çalışmalar yürüttüklerini ifade ederek, yeni sezona güçlü bir şekilde hazırlandıklarını söyledi. Başkan Zolan, "Şehir Tiyatromuz ve Genç Denizli'miz bugüne kadar birçok güzel, başarılı oyunlar sergiledi. Her geçen günde güçlenerek yolumuza devam ediyoruz. Vatandaşlarımızın oyunlara ilgisi çok güzel, geçen dönem 70 bin tiyatro seyircisiyle buluşuldu. Yeni başlangıçlarla birlikte inşallah hedefimizi 100 bine çıkarıyoruz. Esas olan bu işi amatör ruhla, siz gençlerle yapmakta ayrı bir güzel, liseli çocuklarımızdan başlayarak, bu işe gönül vermiş, eğitimini almış ustalarla bir karma yapıyla Şehir Tiyatrosu, Genç Denizli büyümeye ve güzel oyunlar sergilemeye devam ediyor. Tüm hemşerilerimizi oyunlarımıza davet ediyorum" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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