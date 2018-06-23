Denizli Büyükşehir'den halk dansları gecesi

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu, keyifli bir geceye imza attı. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden sahne alan topluluk üyeleri Zeybek, Halay, Kafkas, Teke Yöresi, Kaşık, Karşılama ve Kıbrıs gösterileri ile izleyenleri coşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale getirdiği Halk Oyunları Yıl Sonu Gösterisini, 'Anadolu'nun Dansı' adıyla Ziya Tıkıroğlu Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleştirdi. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan ile Büyükşehir'in açtığı halk dansları kursuna katılan topluluk üyeleri de etkinliğe katıldı. Yıldızlar, gençler ve yetişkinler olmak üzere bütün yaş kategorilerinden sahne alan topluluk üyeleri Zeybek, Halay, Kafkas, Teke Yöresi, Kaşık, Karşılama ve Kıbrıs gösterileri ile güzel bir geceye imza attı. Uzun süre alkışlanan dev ekip izleyicilere eğlenceli bir gece yaşattı.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Osman Zolan, Büyükşehir Belediyesi olarak her alanda, vatandaşların istekleri doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını belirterek, "Çocuklarımızı geleceğe hazırlama noktasında tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Spordan sanata, yeşil alanlardan altyapıya kadar Denizli'mizin tüm ihtiyaçlarını karşılama konusunda gece gündüz çalışıyoruz. Yıl boyunca her yaş grubundan binin üzerinde vatandaşlarımıza ücretsiz kurs verdik. Bu kurslarla insanımız kendi kültürümüzle, kendi halk oyunlarımızla tanışmış oldu. Bize düşen değerlerimizi yaşatmak ve gelecek nesillere aktarma noktasında gayret göstermek. İnsanlarımız kültürüyle buluştuğunda özellikle çocuklarımızın özgüvenleri daha da gelişecek, gelecekte başarılarına çok büyük katkı sağlayacak" dedi.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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