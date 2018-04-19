Denizli Büyükşehir'den çocuklara özel tiyatro şenliği

DENİZLİ Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı için birbirinden güzel tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturuyor. 23 Nisan'a kadar sürecek programda, 7 farklı oyun çocukların beğenisine sunuluyor.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na kısa bir süre kala çocuklar için farklı etkinlikler düzenleyen Denizli Büyükşehir Belediyesi, küçüklere özel 23 Nisan Tiyatro Şenliği düzenliyor. Birbirinden güzel tiyatro oyunlarını çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, 23 Nisan'a kadar 7 farklı oyunu 13 kez sahneye koyacak. Bugüne kadar 'Sihirli Ses', 'Afacan'ın Maceraları', 'Honki Ponki' oyununu izleyen çocuklar, 23 Nisan'a kadar 'Abur Cubur Mahallesi', 'Bremen Mızıkacıları', 'Renkler Ülkesi', 'Yaşamın Kaynağı İki Harf' adlı oyunları da izleyebilecek. Ücretsiz düzenlenen programların tamamı Çatlaçeşme Oda Tiyatrosu'nda düzenlenirken, tiyatro oyunlarını Büyükşehir Belediyesi Genç Denizli, Çığlık Sanat, Manisa Afsem, Kuşadası Elifnağme, Efeler Belediyesi ve Saadet Erikoğlu İlköğretim ile Söke Şehir Tiyatrosu sahneye koyacak. Bunların yanında DKM ABC Kukla Tiyatrosu da Hacı Leman Oto İlkokulu ve Denizli Büyükşehir Belediyesi Karaman Sosyal Etkinlik Merkezi'nde çocuklara özel gösteri sunacak.

Ramazan ÇETİN / DENİZLİ, ()

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