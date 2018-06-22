Denizli Barosu, seçim hukuku ve güvenliği merkezi kurdu

DENİZLİ Barosu, 24 Haziran'da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin özgür, adil ve demokrasi içinde gerçekleşmesi için Seçim Hukuku ve Güvenliği Merkezi oluşturdu.

Denizli Barosu Başkanı Müjdat İlhan, Seçim Hukuku ve Güvenliği Merkezi oluşturduklarını duyurup, bilgilendirme yaptı. Avukatlık Kanunu'nun 76. maddesini hatırlatan İlhan, "Baromuz yönetim kurulu üyelerimizin tamamı bu kurul üyesi olarak görevlendirilmiştir. Seçimle ilgili yaşanabilecek olumsuzluklara karşı anında müdahale edebilmek ve vatandaşlarımızdan gelecek her türlü ihbar ve şikayetin raporlandırılması ve değerlendirilmesi ve gereğinin yapılması amacıyla bir iletişim hattı tesis edilmiştir. Bu iletişim hattımızdan, başta sandık kurulları ve görevlileri olmak üzere tüm vatandaşlarımız karşılaştığı sorunun çözümü için bağlantı kurabilecektir. 24 Haziran 2018 tarihinde, 24 saat açık olacak bu iletişim hattında seçmenlerimizin soruları da yanıtlanacaktır. 0 505 923 77 76 numaralı telefon hattından tüm yurttaşlarımız Denizli Barosu'na ulaşabilecektir" dedi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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