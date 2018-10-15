Denizli Barosu'nda İlhan güven tazeledi

DENİZLİ Barosu'nun dün (pazar) yapılan olağan genel kurulunda mevcut başkan Müjdat İlhan, tekrar seçildi.

Denizli Barosu'nda başkanlık için iki aday yarıştı. 7 yıldan bu yana Denizli Barosu'nun başkanlığını yürüten Müjdat İlhan ile 2002 yılında Yıldırım Aycan'ın ardından Denizli Barosu Başkanı olan ve 9 yıl görev yapan Adil Demir'in kıyasıya yarıştığı seçimlere avukatlar yoğun ilgi gösterdi. Avukatlar sandık başına giderek oylarını kullandı. Yapılan seçim sonucunda mevcut başkan Müjdat İlhan, aldığı 526 oyla seçimi zaferle tamamlarken, rakibi Adil Demir ise 445 oyda kaldı. İlhan, güven tazeleyerek tekrar başkan seçildi.

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, ()

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