Denizde dev Türk bayrağı açtılar

Ünsal YÜCEL/ENEZ(Edirne),()-EDİRNE'nin Saros Körfezi'ne kıyısı olan Enez ilçe limanında, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında dalgıçlar tarafından denizde dev Türk bayrağı açılarak, çelenk bırakıldı.

Enez'de, Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri kapsamında etkinlik düzenlendi. Enez Kaymakamı Elif Canan Tuncer Ersöz, Enez Belediye Başkanı Abdullah Bostancı, Enez Liman Başkanı Necdet Biçici ile kurum amirleri ve vatandaşların da katılımıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk anıtına çelenk sunularak, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı söylendi.

Etkinlikler çerçevesinde, Enez Limanı'nda Ainos Dalış Merkezi dalgıçları tarafından denizde dev Türk bayrağı açılarak, deniz şehitleri için suya çelenk bırakıldı.