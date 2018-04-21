Denizcilik öğrencileri, diplomalarını gölden aldı

MUĞLA'nın Köyceğiz ilçesindeki Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin öğrencileri, şişelerle Köyceğiz Gölü'ne bırakılan temsili mezuniyet diplomalarını yüzerek aldı.

Şehit Ömer Halisdemir Denizcilik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından, son sınıf öğrencileri için erken mezuniyet töreni düzenlendi. Köyceğiz Kaymakamı Erdinç Dolu, Köyceğiz Belediye Başkanı AKP'li Kamil Ceylan, Cumhuriyet Başsavcısı İsmail Duldar, İlçe Emniyet Müdürü Yılmaz Lima, İlçe Jandarma Komutan Vekili Jandarma Kıdemli Başçavuş Mustafa Ten, İlçe Milli Eğitim Müdürü Fazıl Karabağ, Okul Müdürü Cafer Binici, kurum müdürleri, velileri ve öğrenciler törene katıldı.

Okulun 6. dönem mezunları için yapılan program, mezun olacak öğrencilerin tören alanına gelmesinin ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Okul birincisi Mustafa Avcı, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Törende konuşan Okul Müdürü Cafer Binici, öğrencilerin gemi yönetimi eğitimi aldıklarını söyledi. Okulda eğitim gören öğrencilerin yanı sıra bölgede yaşayanlara da verdikleri kurslarla kaptanlık belgesi alma imkanı sağladıklarını belirten Binici, öğrencilerin tıpkı Şehit Ömer Halisdemir gibi gerektiğinde vatanları için her şeyi göze alacağına inandığını dile getirdi. Daha sonra 'Şehit Ömer Halisdemir Kitap Okuma Yarışması' ve 'Akıl Oyunları' yarışmalarında birinci olan öğrencilere ödülleri verildi.

Mezuniyet pastasının kesilmesinin ardından törene katılan protokol üyeleri, içinde 58 öğrencinin temsili diplomalarının bulunduğu şişeleri, Köyceğiz Gölü'ne bıraktı. Öğrencilerin yüzerek diplomalarını almaları eğlenceli dakikalar yaşattı. Diplomalarıyla gölden çıkan öğrenciler, mutluluklarını arkadaşları, öğretmenleri ve aileleriyle paylaştı.

Cihan KAYA / KÖYCEĞİZ (Muğla), ()

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