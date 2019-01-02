Denizciler, Boot Düsseldorf'a gidiyor

İbrahim LALELİ/ANTALYA, () - İMEAK Deniz Ticaret Odası Fuarlar Komitesi Başkanlığını sürdüren DTO Antalya Şubesi, 19- 27 Ocak tarihleri arasında Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenecek Boot Düsseldorf Fuarı için çalışmalarını hızlandırdı.

Dünyanın en büyük ve en önemli denizcilik fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf'a, Türkiye'nin farklı kentlerinden katılım olacak. Boot Düsseldorf Fuarı'nda, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tur firmaları ve marinalar için 170 metrekare alan, dalış turizmi için 50 metrekare alan tahsis edildi.

İMEAK DTO Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, "Dünya denizcilik sektörünün buluştuğu en önemli fuar organizasyonlarından biri olan Boot Düsseldorf'a katılım sağlamak amacıyla Fuar Komitesi Başkanlığı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tur firmalarımız, marinalar, dalış turizmi firmaları bu fuarda yerlerini alacak. Ülkemizin deniz ve sualtı zenginliğini göstermek ve turizm destinasyonlarımızı tanıtmak amacıyla orada olacağız. Yine dünyanın son dönem sektörel gelişmelerini yakından takip etme fırsatı bulacağız" dedi.

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