Deniz Yüzü'ne yoğun ilgi

ANTALYA, () - MURATPAŞA Belediyesi'nin Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Bababurnu'nu yeniden düzenleyerek hizmete açtığı Ziya Gökalp Kent Parkı ve Deniz Yüzü adını verdiği işletmesi kent gürültüsünden uzaklaşmak isteyenleri ağırlıyor.

Muratapaşa Belediyesi, geçen yıl falez kıyı bandında yaklaşık 60 dönümlük alanda iki önemli kent parkı çalışmasını tamamlayarak hizmete açtı. 25 dönüm alana yayılan ve Beydağları'nın doyumsuz manzarasını sunan Erdal İnönü ve Antalya'nın Akdeniz'e uzanan en uç noktası Bababurnu'nun yeniden düzenlemesiyle oluşturulan Ziya Gökalp kent parkları Antalya için günlük hayatın stresinden en şehirli kaçış noktası oldu.

YAŞAM ALANI

Açılışı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından gerçekleştirilen 35 bin 500 kent parkı ve Muratpaşa Belediyesi'nin Deniz Yüzü isimli işletmesiyle bölge günün neredeyse her saati dolup taşan yepyeni bir yaşam alanı haline geldi. Park ve uygun fiyatlarıyla Deniz Yüzü, Eski Lara Caddesi'nde sabah sporuna çıkanların, deniz havası almak isteyenlerin uğrak yeri oldu.

KONYAALTI'NDAN GELDİ

Denizden esen rüzgarı hissetmek için Konyaaltı'ndan Muratpaşa'ya gelen Cengiz Kılıçaslan, kent parkını çok beğendiğini belirterek, “Böyle tesislerini olması çok güzel. Oldukça başarılı buluyoruz. Muratpaşa'da böyle bir imkan sağlanması çok güzel" dedi.

20 yıldır Antalya'da yaşayan Gönül Dalkılıç ise bölgenin eski haliyle bir kıyaslamada bulunarak. “Buralar çok güzelleşti. Bu tip tesisler olmazsa olmaz. Tesisler olacak ki insanlar faydalanabilsinler" diye konuştu.

BAŞKANIMIZI DESTEKLİYORUZ

Parkın müdavimlerinden Deniz ve Yılmaz Turgut çifti ise Belediye Başkanı Ümit Uysal'ın çalışmalarının çok beğendiklerini belirterek, “Başkanımızı destekliyoruz. Hizmetleri çok güzel. Güzel şeyler yaptı halk için" dedi.

Antalya'da tatil için bulunan Özlem Sertkaya ise arkadaşının kendisini Ziya Gökalp Kent Parkı'na getirdiğini belirterek, “Tesis, gayet güzel. Halkın gelip doğru düzgün, dünya kadar para harcamadan oturacağı bir yer" dedi.

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