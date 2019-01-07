Deniz turizmi için Almanya'da tanıtım yapılacak

DENİZ Ticaret Odası (DTO) İzmir Şubesi, 19-27 Ocak tarihlerinde, 90 ülkeden 2 bin civarında katılımcı ve 250 bin ziyaretçi ile Avrupa’nın en büyük denizcilik fuarlarından olan Boot Düsseldorf’a katılacak.

Milli katılım organizasyonu Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılan fuarda su sporları, marina ve dalış turizmi hollerinde Türkiye stantları yer alacak. Aralarında milli kitesörfçü Bilge Öztürk’ün de bulunduğu rüzgar sörfü, kitesörf ve kano branşında faaliyet yapan sporcular ve Deniz Ticaret Odası üyeleri, 8. Holde bulunan Türkiye’nin su sporları standında yer alacak ve çeşitli su aktiviteleri yapılacak. DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk ve Yönetim Kurulu Üyesi Argun Gündüç de fuara katılarak, Türkiye’nin tanıtım çalışmasına destek verecek.

BAKAN ERSOY’DAN ÖZEL DESTEK

DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, çeyrek milyon ziyaretçisi ile dünyanın en büyük denizcilik fuarlarından biri olan Boot Düsseldorf’a altı yıldır katılarak Türkiye’nin tarihi ve doğal güzelliklerini, su sporlarını ve deniz turizmi imkânlarını tanıttıklarını söyledi. Tasarruf nedeniyle bu yıl bazı fuarlara milli katılımın iptal edildiğini ifade eden Öztürk, ancak Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un denizcilerin isteğini kırmayarak Boot Düsseldorf ve Seatrade Kruvaziyer Fuarı’nı destek kapsamındaki fuarlar listesine yeniden koyduğunu açıkladı. Öztürk, "Sayın Bakanımıza verdiği destek için yürekten teşekkür ediyoruz. Türk deniz turizmi ve su sporları için çok önemli bu iki fuarda canla başla çalışarak ülkemizin ve Ege’nin tanıtımını en iyi şekilde yapacağız" dedi.

HEDEF 2 MİLYON TURİST

Türk turizm sektörünün 2017 yılından itibaren yeniden yükselişe geçtiğini, 2018 yılında ise rekor kırarak 40 milyon turist ve 35 milyar dolar gelire ulaştığını vurgulayan Öztürk, "Yıllar sonra İzmir 1 milyon uluslararası ziyaretçi rakamını yakalamayı başardı. Bu ziyaretçi sayısı dünyanın en güzel denizine ve tarihi mirasına sahip İzmir için çok az. Ege’nin koyları adeta cennette bir tatil fırsatı sunuyor. Misafirlerimiz sadece güneş ve denizden değil, rüzgar sörfü, dalış, mavi yolculuk, kitesörf ve diğer etkinliklerden yararlanıyor. Türk mutfağından lezzetleri tadıyor. Tarihi mirasımız sayesinde Ege’nin antik çağını yaşıyor. Almanya’da yapacağımız tanıtımlarla ve kruvaziyer turizminin yeniden yükselişe geçmesinden sonra birkaç yıl içinde 2 milyon, ardından 5 milyon ziyaretçi rakamını yakalamak zor olmayacaktır" diye konuştu.

İZMİR, ()

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