Denetimli serbestlik yükümlülerine seminer

MERSİN, () - MERSİN Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yükümlülerine yönelik aile içi şiddet, hukuki hak ve sorumluluklar, toplumsal norm ve kurallar, kişisel temizlik ve hijyen, problem çözme konulu seminerler gerçekleştirdi.

Mersin Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen seminerlere yaklaşık 600 denetimli serbestlik yükümlüsü katıldı. Seminer kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nde görevli Ömer Arıcan tarafından 'Aile İçi Şiddet', Akdeniz İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görevli Kubilay Yılmaz tarafından 'Problem Çözme', İl Sağlık Müdürlüğü'nden Dr. Seyhan Atahan Özbek tarafından 'Kişisel temizlik ve Hijyen' Mersin Barosu üyesi Avukat Kerim Dinç tarafından 'Hukuki Hak ve Sorumluluklar' Mersin Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Ayşe Azman tarafından 'Toplumsal Norm ve Kurallar' konulu sunum yapıldı.

Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve diğer kurumlarla yapılan işbirliği kapsamında yükümlülere yönelik seminerlerin devam edeceği öğrenildi.

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