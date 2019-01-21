Denetimli serbestlik yükümlüleri okul boyadı

ŞANLIURFA, () – ŞANLIURFA’da denetimli serbestlik hizmetleri kapsamında yükümlüler okulları boyadı, sıralarda tadilat yaptı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Adalet Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi okulların tadilat ve boya ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla başlatılan seferberlik programı kapsamında Çamlıdere İmam Hatip Ortaokulu’nda düzenlenen etkinliğe katılarak yükümlülerle birlikte boya yaptı. Okulların yarı yıl tatiline girmesi nedeniyle, denetimli serbestlik yükümlülerinden oluşan ekiplerin ihtiyaç duyulan okullarda boya ve tadilat işlerini yaptığını belirten Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, “Eğitim öğretim döneminde çocukların daha iyi koşullarda eğitim görmesi için 81 ilimizde uygulanan güzel bir faaliyet bu. Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk tarafından yurt genelinde bu proje başlatıldı ve tüm illerde bu faaliyet devam ediyor." dedi.

2018 yılı içerisinde 47 adet okulun boyama, tadilat ve bakım hizmetlerinin denetimli serbestlik müdürlüğünce yerine getirildiğini belirten Başsavcı Öztoprak; “Denetimli Serbestlik ile takibi yapılan hükümlülerin topluma yeniden kazandırılması için bir çok faaliyette bulunuyoruz. Bu kapsamda yükümlülerimiz 2017 yılında 9 bin adet, 2018 yılında da 8 bin 150 adet fidan dikimi gerçekleştirdi. Bugün kamu hizmeti cezaları kapsamında denetimli serbestlik altındaki yükümlülerimiz tarafında boyanarak güzelleştirilen bu okulumuzda okuyan öğrencilerimizin daha iyi ortamda eğitim almalarını,büyüdükleri zaman vatana millete faydalı bir insan olmalarını diliyorum. Bu çalışmaya katıda bulunan İl Milli Eğitim Müdürlüğüne, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne, Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne, Okul İdaresine, yükümlülerimizin çalışma ekipmanlarını temin eden Ticaret Borsası Başkanlığına ve emeği geçen yükümlülerimize teşekkür ederim” diye konuştu.

Etkinliğe, Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak’ın yanı sıra, Cumhuriyet Savcısı Seyfullah İrk, Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Güçtekin, İl Milli Eğitim Müdür Vekili Ziya Suluyer, Haliliye İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Vural, Okul Müdürü Sibel Turna Toprak, Denetimlik Serbestlik Müdür Yardımcısı Mustafa Heşe ve yükümlüler katıldı.

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