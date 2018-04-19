Denetimli serbest kalanların telkâri işlemeleri sergilendi

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından uyuşturucu kullanan ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik olarak açtığı telkâri işleme kursu tamamlandı. Kurs sonunda yapılan eserler sergilendi.

Düzce Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü tarafından daha önce uyuşturucu kullanan ve denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan yükümlülere yönelik 'İşleyen Eller Gülen Yüzler' adı altında Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü iş birliği ile telkâri işleme kursu açıldı. Kursu tamamlayan kursiyerlerin yaptığı eserler ise Düzce Belediyesi Kültür Merkezi'nde sergilendi. Serginin açılışına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, Cumhuriyet Başsavcısı Savaş Düzgün, Belediye Başkan Yardımcısı Mithat Çelebioğlu ve protokol üyeleri yaptı. Sergide yükümlüler tarafından yapılan kolyeden, küpeye çok sayıda takı tasarımı sergilenirken, eserler beğeni kazandı. Sergi 1 hafta boyunca açık kalacak.