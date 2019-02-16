Demreliler kan verdi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Kızılay'ın 3 gün süren kampanyası kapsamında 415 ünite kan bağışı toplandı.

Türk Kızılayı Batı Akdeniz Kan Merkezi Bölge Kan Merkezi'ne bağlı Kızılay ekipleri, Demre'de 3 gün süren kan bağış kampanyası düzenledi. Dr. Afet Alizade Açıl başkanlığındaki 7 kişilik Kızılay ekibi, kan bağış otobüsüyle Demre'ye gelerek, ilçe merkezindeki Eynihal Parkı'nda kan bağışı topladı. Demre'de birinci gün 150, ikinci gün 152, üçüncü gün 113 ünite olmak üzere 415 ünite kan bağışı toplandı.

Dr. Afet Alizade Açıl, "Kış koşullarında üç günde toplanan 415 ünite kan kış koşullarında rekor. Demreliler yağmur, çamur demeden kan vermeye koştu. Hepsine çok teşekkür ediyoruz. Yapacağınız bir ünite kan bağışı yeri geldiği zaman size veya bir yakınınıza can olarak geri dönebilir. Bir ünite kan bir can demektir. Bu nedenle kan bağışı konusunda vatandaşlarımız duyarlı olmalı. 18-65 yaş aralığında sağlıklı olan kadınlarımız dört ayda bir, erkeklerimiz üç ayda bir kan bağışı yapabilir. Kan bağışı yapmak, sağlıklı olmanıza katkı sağlar" dedi.

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