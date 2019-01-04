Demre'ye yeni sanayi sitesi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE Belediyesi tarafından ilçeye yeni sanayi sitesi yapılacak.

Demre Belediyesi tarafından Beymelek Mahallesi'nde Demre Çayı kıyısına 20 bin 81 metrekarelik alana sanayi sitesi inşa edilecek. Alanın 561 bin 138 liraya Hazine'den satın alındığını belirten Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu, "Mevcut sanayi sitesi, Demre Kaş D-400 Karayolu üzerinde çok kötü bir görüntü sergiliyordu. Hemen yeni sanayi sitesinin ihalesini yaptık. 2 milyon 407 bin liraya ihaleye çıktık. Yeni sanayi sitesinin ilk aşaması 4 ay içinde tamamlanacak. Her biri iki katlı ve 150 metrekare olan 120 iş yeri yapılacak. Haziran ayı gibi esnafımız yeni sanayi sitesine taşınmış olacak" dedi.

Eski sanayi sitesini hemen yıkacaklarını kaydeden Başkan Topçu, "Ana yolun kıyısında, her gün binlerce turistin geçtiği alandaki kötü görüntüye son vereceğiz. Oradaki alanı da Myra Andriake Kazıları Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik'in projesi olan Demre Arkeoloji Parkı olarak düzenleyeceğiz. Parkın içinde bir Demre Tarım Müzesi kuracağız. Alanı yeşillendireceğiz. Demre'ye yeni park alanı, müze ve yeni bir yaşam alanı kazandıracağız" dedi.

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