Demre tozla kaplandı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesi toz taşınımı nedeniyle tozla kaplandı.

Demre'de 3 gündür etkili olan toz taşınımı ve 31 dereceyi bulan sıcaklıkla birlikte boğucu bir hava ortaya çıktı. Özellikle kronik hastalığı olanlar evden çıkamazken, bölge halkı nefes almakta zorlandı. Araçların üzerleri, ağaçların yaprakları tozla kaplandı. Denizin üstünü örten toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi de azaldı. Havanın rüzgarsız oluşuyla birlikte toz bulutu şehrin ve denizin üstüne çökerken, gündüz vakti hava kararmaya yaklaştı.

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