Demre'nin yeni konukları Güney Koreliler

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesindeki Likya Uygarlıkları Müzesi'nin yeni konukları Güney Koreli turist grupları oldu.

Yedi günlük Anadolu turuna çıkan Güney Koreli gruplar, turun bir gününü Demre'deki Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ne ayırmaya başladı. Öğleye doğru Demre'ye gelen gruplar öğle yemeğinin ardından Andriake Antik Kenti'ni ve Likya uygarlıkları Müzesi'ni geziyor. Gruplar önce açık hava müzesini ve ardından kapalı müzeyi geziyor.

31 kişilik Güney Koreli gruba rehberlik eden Başak Beşdemir, "Güney Koreli grupların büyük bölümü öncelikle St. Paulos'un ayak bastığı 7 kiliseyi geziyor. Bu kiliselerin yanında Pamukkale, Demre, Ayasofya ve Göreme'yi ekliyoruz. Demre'de yalnızca Andriake Antik Kenti ve Likya Uygarlıkları Müzesi'ni geziyoruz. Likya Uygarlıkları Müzesi, Güney Koreli grupların büyük ilgisini çekiyor. Çünkü bu müzede üç uygarlık yatıyor. Likya, Bizans ve Roma dönemine ait eserler yer alıyor. Bu çok önemli. Ayrıca 1009 eser olması çok önemli. 9 Likya kentinde çıkan üç döneme ait eserler var. Bu da grupların büyük ilgisini çekiyor. Bir müzede 3- 4 saatlerini geçiriyorlar. Tek tek bilgi alıyorlar. 9 Likya Kenti'ne yolculuk yapıyorlar" dedi.

Güney Koreli grup adına konuşan Deokjin Kim, "Burası çok müthiş bir tarihi zenginlik. Açık ve kapalı müze bir arada. Ben de gruplarımı buraya getirmeye karar verdim. Gruplarımız çok mutlu oluyor ve beğeniyor" diye konuştu.

Müze yetkilileri de "Kültür turu gruplarının müzemizi turlarına dahil etmesi çok sevindirici. Bu grupların Güney Koreli olması başka bir sevindirici olay" dedi.

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