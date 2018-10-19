Demre'nin 2019 yılı bütçesi 20 milyon

Ahmet ACAR/DEMRE, () - DEMRE Belediye meclis toplantısında belediyenin 2019 yılı bütçesi görüşülerek kabul edildi.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topçu başkanlığında toplanan Belediye Meclisi toplantısında 2019 yılı bütçesi görüşüldü. 15 meclis üyesinden 13'ünün katıldığı toplantıda Belediye Başkanı Süleyman Topçu, bütçe hakkında bilgi verdi. 2018 yılı gelir bütçesinin 15 milyon 777 bin lira olarak kabul edildiğini, gider bütçesinin 20 milyon 777 bin lira olarak kabul edildiğini ifade etti.

Asfalt çalışmalarında kullanmak üzere 5 milyon lira borçlanma yaptıklarını kaydeden Başkan Topçu, "2019 gelir ve gider bütçemiz 20 milyon 982 bin lira. Denk bir bütçe yaptık. Bunu da uygulayacağız. Denk bütçeyi tutturmak için gerektiğinde her türlü tasarrufu yapacağız. Bütçenin büyük kısmını yatırımlara ayırdık" dedi.

Ardından bütçe görüşülmesine geçildi. Demre Belediyesi'nin 2019 yılı bütçesi oy çokluğu ile 20 milyon 982 bin lira olarak kabul edildi. Bütçeden Fen İşleri Müdürlüğü'ne 14 milyon 510 bin lira, Zabıta Müdürlüğü'ne 3 milyon 47 bin lira, Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 1 milyon 850 lira, Özel Kalem Müdürlüğü'ne de 1 milyon 320 bin lira ayrıldı.

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