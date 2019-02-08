Demre MYO binası tamamlandı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Demre Eğitim Vakfı (DEMVAK) öncülüğünde, iş insanı Dr. Hasan Ünal tarafından yaptırılan Demre Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu (MYO) 11 Şubat'ta eğitim öğretime başlayacak.

DEMVAK tarafından inşaatına başlanan, ardından eski Antalya Milletvekili ve iş insanı Dr. Hasan Ünal tarafından yapımı üstlenilen Demre Hasan Ünal Meslek Yüksekokulu'nun inşaatı tamamlandı. Okul eğitim öğretime hazır hale geldi. Demre Hasan Ünal MYO'nun tamamlanan inşaatında Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal incelemeler yaptı, inşaatın son durumunu gördü. Rektör Prof. Dr. Mustafa Ünal'ın incelemelerine Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, AÜ Rektör Yardımcısı ve Demre Hasan Ünal MYO Müdürü Prof. Dr. Eyüp Sabri Topal, AÜ Yapı İşleri Daire Başkanı Ahmet Kahraman, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Dr. Hasan Ünal adına inşaatı yürüten Mustafa Öztürk, öğretim görevlileri, Akdeniz Üniversitesi'nden yetkililer de katıldı. AÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal, beraberindekilerle inşaatın tüm bölümlerini gezdi ve tek tek bilgi alarak, eksikleri tespit etti.

Rektör Mustafa Ünal, "Demre Eğitim Vakfı tarafından yakılan ışık Dr. Hasan Ünal'ın büyük katkıları, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin destekleriyle bir eğitim yuvasına dönüştü. Bu gördüğümüz güzel bina ortaya çıktı. Başta Dr. Hasan Ünal olmak üzere katkı sağlayan herkese teşekkür ediyoruz. Binamız eğitim öğretime hazır. 11 Şubat Pazartesi günü öğrencilerimiz burada eğitim öğretime başlayacak. Ufak tefek eksiklikler var. Ama kısa sürede onlar da giderilecek. Önümüzdeki eğitim öğretim yılında yeni bölümler açacağız. Binamız yeni bölümler açmak için yeterli. Okulumuzun resmi açılışını, Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun programına göre şubat veya mart ayı içinde yapacağız" dedi.

Yapımı tamamlanan Demre MYO 57 bin metrekarelik alanı kaplıyor. Binanın tabanı 1000 metrekare. Zemin artı, üç katlı olan bina toplam 7 bin metrekarelik kullanım alanına sahip. Bina, 11 derslik, laboratuvarlar, idari bölümler, öğretim üyesi odaları, 300 kişilik konferans salonu ve 200 kişilik yemekhaneden oluşuyor.

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