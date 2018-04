Demre Güreşleri'nin şampiyonu Balaban

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde düzenlenen sezonun ilk yağlı güreşlerinin şampiyonu Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban oldu.

Demre'de bu yıl 14'üncüsü düzenlenen Demre Yağlı Güreşleri, Demre Belediyesi'nce yeni yaptırılan Köşekler Güreş Sahası'nda gerçekleştirildi. Güreşleri Ak Parti Antalya Milletvekili Atay Uslu, Demre Kaymakamı Murat Uz, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya, Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Finike Belediye Başkanı Kaan Osman Sarıoğlu, Deniz Ticaret Odası Antalya Şube Başkanı Ahmet Çetin, Ak Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Ali Bayram Doğan, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarlarının da aralarında bulunduğu yaklaşık 4 bin kişi izledi.

Güreşlerde 51'i başpehlivan olmak üzere toplam 760 pehlivan kol bağladı. Güzel bir havada yapılan güreşler kıran kırana geçti. Güreşler devam ederken yapılan ağalık ihalesini geçen yılın ağası Mustafa Tural 100 bin lirayla kazandı.

Başpehlivanlık güreşleri hava kararıncaya kadar devam etti. Başpehlivanlık güreşlerinin finalinde Konyaaltı Belediyesi güreşçisi İsmail Balaban, Faruk Akkoyun'u yenerek başpehlivanlığı elde etti. Faruk Akkoyun ikinci, Orhan Okulu ve Fatih Atlı da üçüncülüğü paylaştı.

Başpehlivan İsmail Balaban'ın madalyasını Demre Kaymakamı Murat Uz, Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Aslan ve Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu birlikte taktı. Güreşlerde ilk üçe giren güreşçilere madalyalarını güreşleri izleyen protokol üyeleri verdi.

Güreşlerde minik 1'de Salih Can Tapucu, minik 2'de Mustafa Ali Yalçın, teşvik 1'de İsmet Can Kınıltaş, teşvik 2'de Serhat Atalay, tozkoparanda Görkem Yasin, ayakta Mustafa Ali Şıldar, deste küçük boyda Celal Bayar Çilenger, deste orta boyda Osman Tan, deste büyük boyda Tufan Güzel, küçük orta küçük boyda Uğur Destekoğlu, küçük orta büyük boyda Hasan Can Güzeller, büyük ortada Kahraman Şahin birinci oldu. Baş altında birinciliği Sinan Kaya, ikinciliği Hasan Güzeller, üçüncülüğü de Şahin Bilici ve Mustafa Somut aldı.

FOTOĞRAFLI