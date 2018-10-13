Demre Eğitim Bir-Sen'de seçim

Ahmet ACAR/DEMRE, () - EĞİTİMCİLER Birliği Sendikası (Eğitim Bir-Sen) Demre Şube Başkanlığı'nın olağan genel kurulunda mevcut başkan Ahmet Buhuroğlu yeniden seçildi.

Yunus Emre İlkokulu'nda yapılan Eğitim Bir-Sen Demre Şubesi olağan genel kurulunda kayıtlı 177 üyeden 152'si oy kullandı. Tek listeyle gidilen seçimlerde kullanılan 152 oyun 132'sini alan Ahmet Buhuroğlu yeniden dört yıllığına Eğitim Bir-Sen Demre şube başkanlığına seçildi. Yönetim kurulu üyeliklerine Yakup İkiz, Uğur Ceylan, Kazım Benli, Murat Polat, Adem Bilgiç ve Nazmi Çimen; il delegeliklerine Ahmet Buhuroğlu, Mustafa Çalışkan ve İrfan Bahar seçildi.

Ahmet Buhuroğlu, "Beni ikinci kez bu göreve layık gören öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kucaklayıcı bir yönetim anlayışıyla yönetim kurulu arkadaşlarımla birlikte üyelerimizin sorunlarının çözümü için çaba harcayacağız. Demre'de sendika olarak eğitim sorunlarının çözümü, sorunların çözümüne katkı ve eğitim çıtasının yükseltilmesi konusunda çalışacağız" dedi.

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