Demre'den farklı galibiyet

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA 1. Amatör 1. Grup'ta mücadele eden Demre Belediyespor, kendi sahasında oynadığı maçta Antalyagücü'nü 4-0 yendi. Demre Belediyespor aldığı bu galibiyetle play-off'a kalma umudunu sürdürdü.

Demre Stadı'nda oynanan maçı Ali Can Soydal, Turan Kabadayı, Feyyaz Arıcı hakem üçlüsü yönetti. Maç, Demrespor'un vuruşu ile başladı. İlk yarı karşılıklı ataklarla geçti. Demrespor maçın 3 ve 38. dakikalarında Feyyaz'la, 10. dakikada Ahmet'le üç pozisyondan yararlanamadı. Antalyagücü maçın 19 ve 30. dakikalarında Mustafa ve 34. dakikasında Anıl'la üç pozisyondan yararlanamadı. İlk yarı 0-0 sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan taraf Demrespor oldu. Demrespor'dan Mertcan Eranıl maçın 54, 65 ve 69. dakikalarında attığı üç şık golle takımını 3-0 öne geçirdi. Maçın 74. dakikasında Demrespor'dan Feyyaz, Mertcan'ın yaptığı ortaya şık vuruşla takımını 4-0 öne geçiren golü attı. Dördüncü golden sonra sırasıyla Demrespor'dan Feyyaz, Ahmet ve Mertcan'ın üç net gol vuruşunu Antalyagücü kalecisi Cem kurtardı. Maç Demre Belediyespor'un 4-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçta Demrespor'dan Mertcan Eranıl ve Orhan, Antalyagücü'nden Hidayet ve Anıl sarı kart gören futbolcular oldu.

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