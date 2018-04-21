Demre'de Yörük Göçü Şenliği

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Demre Yörük Göçü Şenliği'nde, Yörükler temsili göç yaptı.

Demre Yörükler Derneği öncülüğünde, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Demre Kaymakamlığı ve Demre Belediyesi'nin destekleriyle Yörük Göçü Şenliği düzenlendi. Şenlik kapsamında Demre Polis Merkezi önünden temsili Yörük göçü başlatıldı. Etkinliğe Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları, çevre ilçelerin Yörük- Türkmen dernekleri başkan ve üyelerinden oluşan yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Demre'ye bağlı mahallelerin ve çevre ilçelerin Yörükleri, Demre Polis Merkezi önündeki alanda toplandı. Yörükler eski mutfak ve ev eşyaları, eski tarım aletleriyle süsledikleri traktörlerine binerek, develer, atlar, köpekler, keçi sürüleri, at arabalarıyla yürüyüşe geçti. En önde Antalya Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, arkada protokol üyeleri ve vatandaşla yürüyüş başladı. 3 kilometre süren yürüyüş boyunca çevreden gelen Yörük dernekleri üyeleri, Teke yöresi halk oyunlarını oynadı. Traktör üstünde kadınlar yayık yaydı, katmer açtı, ilginç kıyafetleriyle çifte telli oynadı. Konvoy sırayla Cumhuriyet Alanı'ndan geçiş yaptı. Yürüyüşte Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu da at üstünde vatandaşı selamladı.

Cumhuriyet Alanı'nda saygı duruşu yapıldı. Hep birlikte İstiklal Marşı okundu. Konuşmaların ardından Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve Yörük dernekleri üyeleri birlikte çifte telli oynadı. Halk oyunları gösterilerinin yapıldığı etkinlikte yerel sanatçılar konser verdi.

Demre Yörükler Derneği Başkanı Mustafa Siviş, "Yörük kültürü; Türk ulusunun yüzyıllardır yaşattığı, nesilden nesle taşıdığı paylaşma, dayanışma, hoşgörü, sevgi ve saygıdır. Bugün biz bu kültürü yaşatmak, gelecek kuşaklara taşımak için buradayız. Geçmişimizi bilmezsek, geleceğimize de yön veremeyiz. Geçmişini bilmeyen ulusların geleceğini başkaları çizer. Yörük kültürü de geçmişin bir parçasıdır" dedi.

Belediye Başkanı Süleyman Topcu, "Bugün burada bir şölen yaşıyoruz. Bu meydana gelmeyenleri, bu coşkuya katılmayanları kınıyorum. Bu kültürü hep birlikte, bu meydanda yaşatmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Kaymakam Murat Uz da şöyle dedi:

"Çok güzel bir etkinlik yaşıyoruz. Yörükler bu ülkenin temel taşıdır, çimentosudur. Sizler bu kültürü yaşatmakla geçmişinize, milletinize, devletinize sahip çıkıyorsunuz. Burada bir işbirliği, dayanışma var. Bu şenlikte, şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyorum."

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