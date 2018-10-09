Demre'de yeni trend kumsalda nikah

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde evlenen çiftler için yeni trend plajda nikah yapmak oldu.

Demre'de son dönemde evlenen çiftler nikah törenlerini hiçbir tesisin bulunmadığı Sülüklü plajında yapmayı tercih ediyor. Aslen Demreli olan ve Kütahya'nın Simav ilçesi Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde ziraat mühendisi olarak görev yapan Süleyman Topcu ile Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan Kübra Balar da ıssız sahilde nikah yaptıran çiftler arasına girdi.

Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu kendisiyle aynı adı taşıyan amcasının torunu damat Süleyman Topcu ile Kübra Balar'ın nikahını kıydı. Nikahta gelinin şahitliğini teyzesi öğretmen Özgül İsmailoğlu, damadın şahitliğini de Demre Belediyesi'nde çalışan Yusuf Erbaş yaptı.

"Herkesin çocuklarına böyle doğal bir ortamda nikah yapmayı diliyorum" demesi güldüren Başkan Süleyman Topcu, "Kendi adımı taşıyan yeğenimin nikahını kıymak ayrıca mutluluk verici" dedi.

Nikahı kıyılan Süleyman Topcu ve Kübra Balar da "Herkes lüks yerlerde nikah yapıyor. Biz doğal bir ortamda, denizin, dalgaların önünde nikahımızı kıymak istedik. Daha önce Demre'de evlenen birçok arkadaşımızın burada nikah yapması bu kararımızı etkiledi" diye konuştu.

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