Demre'de uyuşturucuyla mücadele konferansı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde uyuşturucuyla mücadele konferansı düzenlendi.

Demre Kaymakamlığı tarafından düzenlenen uyuşturucuyla mücadele konferansı Demre Belediyesi Konferans Salonu'nda yapıldı. Konferansa Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanı Deniz Başçavuş Dursun Onur, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, Ziraat Odası Başkanı İbrahim Oğuz, emniyet yetkilileri, daire amirleri, okul müdürleri, mahalle muhtarları ve sivil toplum kuruşlarının temsilcileri katıldı.

Konferansın ilk bölümünde Kaş Emniyet Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği'nden görevliler, slaytlarla bir sunum yaptı. Sunumda uyuşturucu türleri, gençlerin bu tuzağa nasıl düşürüldüğünü, uyuşturucu türlerinin insanda açtığı tahribatları, sonuçları ve bir kişinin uyuşturucu kullandığının belirtileri konusunda bilgiler verdi. 2018 yılında Türkiye'deki uyuşturucu operasyonları, yakalanan uyuşturucu miktarını açıklayan görevliler, bakanlığın yaptığı önleme çalışmalarını da anlattı.

Konferansta konuşan Kaymakam Murat Uz, "Gençlerimiz, çocuklarımız için en büyük tehlikelerden biri uyuşturucu alışkanlığı. Bununla mücadelenin ilk aşaması eğitim. Uyuşturucunun zararlarını hep birlikte çocuklarımıza, gençlerimize anlatacağız. Bu görev hepimizin. Polisimiz, jandarmamız bu illetle mücadele ederken onlara yardımcı olacağız. Gördüğünüz bir vakayı, mutlaka haber verin. 'Bana ne' demeyin. Unutmayınız ki bir uyuşturucu vakasını haber vermekle, bir can kurtarıyorsunuz. Hep birlikte bu illeti, Demre ilçesine sokmayacağız. Küçük vakaların da hep birlikte üstesinden geleceğiz" dedi.

Konferans sonunda katılımcıların soruları yanıtlandı.

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