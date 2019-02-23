Demre'de üreticilere sertifika verildi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde entegre kontrollü üretim yapan çiftçilere sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan 'Tarladan Sofraya Güvenilir Gıda' projesi kapsamında, Demre'de entegre kontrollü üretim yapan çiftçilere sertifikaları verildi. Bazı üreticiler için Demre Ziraat Odası'nda sertifika dağıtım töreni düzenlendi. Törene Tarım ve Orman İlçe Müdürü Mustafa Işık, Ziraat Odası Başkan Yardımcısı Yusuf Kapar, Ziraat Odası yönetim kurulu üyeleri, Tarım ve Orman Müdürlüğü mühendisleri ve üreticiler katıldı.

Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Işık, "Bu projenin öncelikli amacı doğal dengeyi korumak, ilaç kalıntısı bulunmayan temiz ve kaliteli ürün elde etmektir. Tüketicinin sofrasına kaliteli, sağlığa uygun ürün sunmaktır. İhracatı artırmak, sürdürülebilir üretim yapmak. Projeye Demre'de 70 üretici katılıyor. Bu üreticiler 142 dekar alanda kontrollü üretim yapıyor. Üretimin her aşaması uzmanlarımız tarafından izleniyor ve üreticilerimiz uzmanlar tarafından yönlendiriliyor. Şu ana kadar kontrollü üretim yapılan seralardan 68 numune alındı. Bakanlık laboratuvarında yapılan tahlillerde hiçbir kalıntıya rastlanmadı. Bu da projenin başarıya ulaştığının kanıtı" dedi.

Ardından üreticilere sertifikaları verildi.

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