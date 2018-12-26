Demre'de Sıfır Atık Projesi anlatıldı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Sıfır Atık Projesi'nin tanıtım toplantısı yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatılan ve Demre Belediyesi tarafından ilçede yürütülen Sıfır Atık Projesi'ne ilişkin tanıtım toplantıya belediye kültür salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya Jandarma Komutanı Teğmen Emre Tırpancı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Akdeniz Su Ürünleri Enstitüsü Müdürü Rızvan Süyek, Kekova Sahil Güvenlik Bot Komutanı Astsubay Üstçavuş Dursun Onur, Likya Uygarlıkları Müzesi Müdürü Nilgün Sezgin, Yazı İşleri Müdürü Ahmet Çırpar, daire amirleri, okul müdürleri, belediye çalışanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Çevre mühendisi Lütfiye Özbağdat, "İnsan doğanın efendisi değil, doğanın bir parçasıdır. Doğanın bir parçası olarak, doğayı korumak, gelecek nesillere temiz, yaşanılır bir doğa bırakmak insana düşen en büyük görevdir. Bunun en önemli aşamalarından biri atıkları geri dönüşüme kazandırmaktır. En büyük atık çöplerdir. Hep diyoruz çöp altındır. Evet çöp ayrıştırılarak değerlendirilirse altındır. Ne yazık bunu henüz ülkemizde başarabilmiş değiliz. Türkiye'de çöplerin yüzde 61'i düzenli olarak toprağa gömülüyor. Yüzde 29'u vahşi depolama yani doğaya dökülüyor. Yüzde 10'u da farklı biçimlerde değerlendiriliyor. Bu gelişmiş ülkelerde tam tersi. Bu nedenle bu proje başlatıldı" dedi.

Projede her kurumun bir odak noktası belirleyeceğini, mevcut durumun tespit edilerek, projenin uygulanması için ihtiyaçların belirleneceğini aktaran Lütfiye Özbağdat, "Kurum çalışanlarına, öğrencilere eğitim verilecek. Proje için bakanlıkta mutlaka bir fon oluşturulacak. İleriki süreçte projenin başarısı için mutlaka cezai işlem getirilecek. Kurumlara, okullara üçlü atık depoları konulacak. Bu depolarda kağıt, cam ve metal bölümleri bulunacak. Toplanan atıklar ve çöpler ayrıştırılarak sanayi tesislerine verilecek. İşte burada paraya, yani altına dönüşecek" diye konuştu.

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