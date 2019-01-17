Demre'de Rock rüzgarı esti

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Anadolu Rock müziği şarkıcısı Ali Dilekci konser verdi.

Anadolu Rock müziğinin sevilen isimlerinden Ali Dilekci, Demre'de konser verdi. Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Teğmen Emre Tırpancı, TÜRSAB Batı Antalya Bölge Başkanı Rıza Perçin ve çok sayıda vatandaşın izlediği konsere gelen seyirciler Dilekci'nin Türkiye'de verdiği ilk konserinde şarkılarına eşlik etti.

Yıllardır Anadolu Rock müziği kültürünü Almanya'da en iyi şekilde temsil ettiğini söyleyen Ali Dilekci, sahnede Anadolu ezgilerini de seslendirdi.

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