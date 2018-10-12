Ahmet ACAR/DEMRE, () - NOEL Baba kemiklerinin 1087 yılında Antalya'nın Demre ilçesinden kaçırılarak sergilendiği İtalya'nın Bari şehrinden bir televizyon ekibi, Demre'de Noel Baba belgeseli çekmek için çekimlere başladı.

İtalyan yönetmen Antonia Palumbo, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteği ve izniyle 'Nicola, Cozze, Kebap, Coca Cola' adıyla belgesel film çekmek için Demre'ye geldi. Prodüksiyonluğunu Max Ruggieri'in üstlendiği belgeselde kameraman Luca Lopa, seslendirmen Chiristo Lucalla, asistan Frencesko Susco ve danışman Murat Saral yer alıyor.

Türkiye ve Noel Baba ile ilgili belgeselin yönetmeni Antonia Palumbo, "Belgesel filmin çekimlerine Demre'den başladık. Demre'de Aziz Nicolaus Müzesi, Myra Antik Kenti ve Kekova'da, Noel Baba'nın doğum yeri Kaş'taki Patara Antik Kenti'nde çekimler yapacağız. Belgeselin diğer bölümleri Antalya ve İstanbul'da çekilecek. 90 dakika olarak planladığımız belgesel film, 2019 yılında İtalyan televizyonlarında yayınlanacak. Türkiye'nin ve Noel Baba'nın tanıtımına önemli katkı sağlayacak" dedi.

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