Demre'de ittifak listeleri belli oldu 

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın belediye meclisi aday listeleri belli oldu.

Demre'de seçime katılacak olan Cumhur İttifakı ve Millet İttifakı'nın belediye meclisi aday listeleri belli oldu. Listelerdeki sürprizlerden biri AK Parti'den 2009 seçimlerinde Demre Belediye Başkan adayı olan, eski AK Parti Demre İlçe Başkanı ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Demre Koordinatörlüğünü de yapan Veli Sertbaş'ın, Millet İttifakı listesinde İYİ Parti'den meclisi üyesi adayı olması oldu.

Her iki ittifakın listesinin beşinci sırasındaki Gülsüm Cengiz isimleri dikkati çekti. İki kardeşten birinin oğlunun eşi, diğerinin kardeşinin torununun eşi olan aynı isimli her iki aday da seçilebilecek sırada yer aldı. İki kadının da belediye meclisi üyesi seçilmesi halinde Demre Belediyesi'nde ilk kez 2 kadın üye birden görev yapacak. Diğer yandan Millet İttifakı'nın altıncı sırasında SP'den Muhammet Tural yer aldı.

Mevcut Belediye Başkanı Süleyman Topcu'nun aday olduğu Cumhur İttifakı'nın ilk sırasında geçen dönemde Antalya Büyükşehir Belediyesi ve Demre Belediye Meclisi üyeliği yapan Orhan Avcı yer aldı. İkinci sırada bu dönemde de belediye meclisi üyesi olan İbrahim Gökçe bulunurken, listenin kalanı sırasıyla Yusuf Özen, Hasan Kaya, Gülsüm Cengiz, Fatih Keskin, Anıl Akkuş, Yusuf Külür, Ramazan Gümrü, Ali Sıkıcıoğu, Fatih Kaplan, Ganim Nalbant, Ali Takır'dan oluştu. Cumhur İttifakı'nın kontenjan listesinin ilk sırasında eski Demresporlu futbolcu Mehmet Kaya, ikinci sırada da Beymelek Sulama Kooperatifi Başkanı Ergun İnceoğlu yer aldı.

Avukat Okan Kocakaya'nın Demre Belediye Başkanı Adayı olduğu Millet İttifakı'nın ilk sırasında CHP eski ilçe başkanı ve 2004 seçimlerinde CHP'den belediye başkan adayı olan Ünal Çetinkaya yer aldı. İkinci sırada İYİ Partili Demre Belediye Meclisi Üyesi Halil İbrahim Kayak bulunurken, diğer adaylar Ali Rıza Yatkın, Veli Sertbaş, Gülsüm Cengiz, Muhammet Tural, İYİ Partili Belediye Meclisi Üyesi Önder Özkal, İsmet Şahin, Bedrettin Arıkan, Bayram Ülker, Mehmet Ali Ünal, Nedim Atabey ve Hüseyin Bilgin'den oluştu. Millet İttifakı'nın kontenjan adayı listesinde ilk sırayı İYİ Partili Demre Belediye Meclisi Üyesi Recep Karatop, ikinci sırada da 2004 ve 2009 seçimlerinde MHP'den Demre belediye başkan adayı olan Ahmet Gümrükçü yer aldı.

