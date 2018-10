Demre'de festival düzenlenecek

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde bu yıl ilk kez Kekova Outdoor ve Yörük Yemekleri Festivali düzenlenecek.

Kapaklı Mahallesi'nde düzenlenecek festival üç gün sürecek. 27-29 Ekim tarihleri arasında yapılacak festivalde çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Festival kapsamında Kapaklı Mahallesi'nde üretilen keçi sütü, keçi peyniri, keçi boynuzu (harnup) pekmezi, harnup dövmeci, ada çayı, kekik, deli zeytin, deli zeytin yağı gibi ürünler satılacak.

Kapaklı Kültür ve Turizm Derneği Başkan Yardımcısı Barış Yüksel, "Derneğimizi geçen yıl kurduk. Çoğunluğu kadın olan 55 üyemiz var. Festival kapsamında köy kadınları evlerinde köy ve Yörük yemekleri yapacak. Her evin bahçesinde bir sofra kurulacak. Bu yemekler et, ot, sebze ve deniz ürünlerinden oluşacak. Her evin bahçesinde ve dernek merkezinde belirli bir ücretle festivale katılan konuklara bu yemeklerin satışı yapılacak. Evlerde ve dernekte kahvaltı yapılacak. İlk gün Kültür Rotaları Derneği Başkanı Kate Clow rehberliğinde Kapaklı- İslada, Hoyran Kapaklı Likya Yolu yürüyüşleri yapılacak. İkinci gün konuklara yatlarla Kekova turu düzenlenecek. Teknede deniz ürünlerinden oluşan balık, kalamar, mavi yengeç ve deniz börülcesinden oluşan yemek verilecek. Üçüncü gün Kapaklı Mahallesi'nden başlayan Andriake Liman Kenti, Aziz Nikolaos Anıt Müzesi ve Myra Antik Kenti'ne kadar sürecek bisiklet turu yapılacak. 29 Ekim akşamı Kaş'ta Cumhuriyet Bayramı kutlamaları yapılacak" dedi.

Festivale katılacak konuklar için Kapaklı Mahallesi'nde her evin bir odasının açılacağını vurgulayan Barış Yüksel, "Festival bölgesinde çadır kurulabilir. Yatlarda gecelenebilir. Akşamları film gösterileri yapılacak. Bağlama ustası İsmail Tunçbilek konser verecek. Sürdürülebilir Turizm paneli düzenlenecek. Amacımız bölgemizi alternatif turizm merkezi haline getirmek. Köylümüzü turizmle tanıştırmak, alternatif geçim olanakları yaratmak" diye konuştu.

