Demre'de deve güreşi yapıldı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde birinciliğin olmadığı deve güreşleri yapıldı.

Demre Devecileri Yaşatma ve Koruma Derneği tarafından Demre Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen deve güreşleri Köşkerler Mahallesi'ndeki güreş sahasında yapıldı. Güreşleri Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, CHP Antalya Milletvekili Aydın Özer, Demre Kaymakamı Murat Uz, Konyaaltı Belediye Başkanı ve CHP Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Kaş Belediye Başkanı Halil Kocaer, Ak Parti İl Başkanı İbrahim Ethem Taş, İYİ Parti İl Başkanı Ahmet Aydın, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, ikiz kardeşi Turan Balaban, siyasi partilerin ilçe başkanları, belediye meclisi üyeleri, mahalle muhtarları ve vatandaşlardan oluşan yaklaşık 6 bin kişi izledi.

Güreşlerde, Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban ve kardeşi Turan Balaban bir deveyle vatandaşları selamladı. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu ve arkadaşları davul zurna eşliğinde vatandaşları selamladı. Deve güreşlerine Çanakkale, Manisa, Aydın, Denizli, Muğla ve Antalya'dan toplam 110 ünlü güreşçi deve katıldı. Birinciliğin olmadığı güreşlerde folklorik güreşler yapıldı. Bazı develer güreşmek istemeyerek sahadan kaçarken, bazıları rakibini yere indirdi. Birbirine boyun kilidi oyunu uygulayan develeri birbirinden ayırmak için görevliler ter döktü.

Çok ünlü develer arasında kupa güreşleri yapıldı. Kaymakamlık Kupası'nda Bodrum'dan 'Kanka', Çine'den 'Arap Boncuk', Belediye Başkanlığı Kupası'nda Milas'tan 'Özen Efe', Sarayköy'den 'Tekin Bıçak' develeri kapıştı. Esnaf Odası Kupası'nda Demre'den 'Güzeldağ' ile yine Demre'den 'Çınar', Ziraat Odası Kupası'nda Kumluca'dan 'Salih Bey' ile Demre'den 'Eşkıya' adlı develer, Hal Komisyoncuları Derneği Kupası'nda Kumluca'dan 'Çakırbey' ile Salihli'den 'Efe Karayel' adlı develer kapıştı.

Kırkpınar Başpehlivanı İsmail Balaban, "Güreşlere yeni geldik ama heyecanlı güzel maçlar var. Seyir zevki güzel. Biz de takip ediyoruz. Güzel de seyirci var. Kalabalık var. Bu bizim kültürümüz, Yörük kültürü, insan güreşi, deve güreşi" dedi.

Kumluca'dan güreşlere katılan Kemal Özer, "Deve güreşleri Yörük kültürümüzün bir parçası. Türkiye'deki bütün devecilerle kardeş gibiyiz. Bu kültürümüzü ileri kuşaklara aktarmak bizim bir görevimizdir" diye konuştu.

Demre Devecileri Yaşatma ve Koruma Derneği Başkanı Necati Sarıca da şöyle dedi:

"Deve güreşleri folklorik amaçlı sosyal etkinliktir. Burada amacımız develeri güreştirmek değil, sosyal etkinlikleri nesilden nesile aktarmaktır. Yörük kültürünü biz var olduğumuz sürece yaşatmaktır."

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