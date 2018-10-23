Demre'de cinsel istismar konferansı

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde öğretmenlere ve vatandaşlara yönelik 'Çocuğa yönelik cinsel istismar' konulu panel düzenlendi.

Demre Devlet Hastanesi çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hatice Kara öncülüğünde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Demre Devlet Hastanesi işbirliğinde düzenlenen panel Demre Belediyesi Kültür Salonu'nda gerçekleştirildi. Uzman psikologlar Hazal Özcan ve Eylül Tanyeri'nin konuşmacı olarak katıldığı paneli Demre Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Demre Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Emine Çelik, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Mesut Dikili, Hastane Müdürü Ercan Karataş, öğretmenler ve vatandaşlar izledi.

Konferansta psikologlar tarafından 'çocuk istismarı nedir?', 'çocuk cinsel istismarcılarını tanıma', 'cinsel istismara neden olan risk faktörleri', 'çocuk cinsel istismarı ve internet', 'çocuk istismarı türleri', 'pedofoli nedir', 'çocuk istismarcılarının yöntemleri' konuları anlatıldı.

Açılış konuşmasını yapan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Hatice Kara, "Çocuk istismarı, bir anne ve bir hekim olarak beni derinden yaralıyor. Bu konuda benden bir konferans vermem istendi. Ama ben bu konferansı uzmanların vermesini istedim. Bu konu hepimizin yarası. Bunu aşmak zorundayız" dedi.

Uzman psikolog Hazal Özcan, şöyle dedi:

"18 yaşından küçük çocukların kendisinden yaş veya güç anlamında büyük yetişkinlerin veya çocuğun cinsel içerikli davranışlar sergilemesine cinsel istismar diyoruz. Bu olay toplumun kanayan bir yarası haline gelmiştir. Cinsel istismarcılar, çocuğa ve ailesine dostça yaklaşır. Çocuğun ve ailenin güvenini kazanır. Bu güven sağlandıktan sonra yalnız ortamlarda, çocuğun güven duygusundan yararlanarak cinsel istismar eylemlerini gerçekleştirmeye başlar. Cinsel istismara yatkın çocuklar, ebeveynlere sordukları cinsellikle ilgili sorulara yanıt alamayanlar, yeteri kadar sevgi ve ilgi görmeyen çocuklardır. Annesini kaybeden çocuklarda cinsel istismara uğrama riski fazladır. Çocuğunuza gerekli ilgi, sevgiyi mutlaka gösterin. Çocuğunuz size cinsel istismara uğradığını söylüyorsa veya uğradığını tespit ettiyseniz bunu yok saymayın. Görmezlikten gelmeyin. Böyle bir durumda çocuğu yargılamayın, suçlamayın. 'Çocuk yalan söylüyor' diye düşünmeyin. Çocuklar bu konuda yalan söylemez. Bu durumda olayın mutlaka üzerine gidin. Olayı kapatma yoluna gitmeyin."

Panel sonunda iki psikolog, öğretmenlerin ve vatandaşların sorularını yanıtladı.

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