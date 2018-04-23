Demre'de 23 Nisan kutlaması

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenle kutlandı.

Demre Stadı'nda düzenlenen kutlamalara Kaymakam Murat Uz, Belediye Başkanı Süleyman Topcu, Jandarma Komutan vekili Ümraç Kılıç, Cumhuriyet Başsavcısı Güray Selçuk Yıldız, Emniyet Müdürü Kürşat Duman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, Ak Parti İlçe Başkanı Ünal Arıkan, CHP İlçe Başkanı Mustafa Caner, İYİ Parti İlçe Başkanı Hüseyin Şahin, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaş katıldı.

Kutlama törenleri resmi geçit, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Öğrencilerin şiirler okuduğu törenler halk oyunları gösterisiyle devam etti. Öğrencilerin ront gösterisi yaptığı tören resim, kompozisyon ve şiir yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Törende günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İlçe Milli Eğitim Müdürü Cengiz Coşkun, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, bu ülkenin geleceğini, yarının büyükleri olan çocuklarda gördü. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yol olan padişahlıktan demokrasiye giden TBMM'nin kuruluşunu Türk çocuklarına bayram olarak armağan etti. Dünyada çocuklarına bayram armağan eden tek devlet adamı Mustafa Kemal Atatürk, tek ulus da Türk ulusudur. Çocuklarımız bu bayramın kıymetini bilmeli. Ülkemizin yücelmesi için çalışmalıdır. Çünkü geleceğimizi yarının büyükleri olan çocuklar kuracaktır" dedi.

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