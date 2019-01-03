Demre Belediyesi'nde yılın ilk meclisi

Ahmet ACAR/DEMRE, () - ANTALYA'nın Demre Belediyesi 2019 yılının ilk meclis toplantısını yaptı.

Demre Belediyesi'nin ocak ayı meclis toplantısı Belediye Başkanı Süleyman Topcu'nun yönettiği oturumda gerçekleştirildi. Toplantının açılışında konuşan Başkan Topcu, "Yeni bir yıla girdik. 2019 yılının dünyamıza, ülkemize, Antalya'mıza ve Demre'mize güzellikler getirmesini diliyorum. Kalan üç aylık dönemimizde de Demre Belediye Meclisi'ndeki çalışma arkadaşlarıma başarılar diliyorum. Hepinize sevdiklerinizle mutlu, sağlıklı ve başarılı bir şekilde, birlikte geçireceğiniz bir yıl diliyorum" dedi.

Başkanın konuşmasının ardından gündeme geçildi. Demre Belediyesi hizmetlerinde çalışan zabıta personeline verilecek olan fazla mesai ücretleri oyçokluğuyla aylık 500 lira olarak kabul edildi. Yapılan oylamada denetim komisyonu üyeliklerine Ak Parti'den Salih Sarıca ve Mustafa Özen, MHP'den Rasık Şahin seçildi.

Belediyede çalıştırılan tam zamanlı personelin ücretleri 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren devletin tespit ettiği asgari ücret olan 2 bin 20 liraya çıkarılması oyçokluğuyla kabul edildi. Neslihan Bağlı adlı bir kadının yaşlıların bakımında kullanılmak üzere Demre Belediyesi'ne hibe ettiği bir araç oybirliğiyle kabul edildi. Meclis toplantısı dilek ve temennilerle sona erdi.

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