Demiryolu işçisinin müzik aşkı

MANİSA'da yaşayan demiryolu işçisi 24 yaşındaki Ali Sevim, işinden arta kalan zamanlarında evinde kurduğu stüdyoda söz yazıp, şarkılarını seslendiriyor. Manisaspor'a ve çeşitli firmalara şarkılar yapan Sevim, destek bekliyor.

Manisa'da yaşayan Ali Sevim, müzikle uğraşıyor, aynı zamanda Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nda (TCDD) tren teşkil görevlisi olarak çalışıyor. Evinde kurduğu kayıt stüdyosunda çalışan Sevim, 5 yıldır Devlet Demiryolları'nda çalıştığını belirterek, "Müziği çok seviyorum. Kendi imkanlarımla evde kayıt stüdyosu kurdum. Manisaspor ile bazı firmalara, çeşitli yerlere şarkılar yaptım. 5 senedir TCDD 3. Bölge Müdürlüğü'nde çalışıyorum. Farklı farklı bölgelerde çalıştım. Son olarak Manisa'da çalışıyorum. Trenlerin gireceği yolları belirliyoruz. İstasyonların kabulünü yapıyoruz. Giriş çıkış yollarını belirliyoruz. Bir yandan demir yollarında çalışırken, bir yandan da müzikle uğraşıyorum" dedi.

Genellikle rap müzikle uğraştığını ifade eden Ali Sevim, "Firmalardan teklifler gelirse şarkılar yapıyoruz. En son bir projeye imza atıp klip yayınladık. Boşluk bulduğum sürece zaman ayırmaya çalışıyorum. Şarkı sözlerini kendim yazıyorum, kaydı stüdyoda alıyorum. Kendimiz çekip kendimiz montaj yapıyoruz" diye konuştu.

Nermin UÇTU/MANİSA,()

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