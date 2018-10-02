Demiryolları otla mücadele kapsamında ilaçlama yapacak

KAYSERİ, () - KAYSERİ Valiliği tarafından yapılan açıklamada Ankara, Yozgat, Kayseri, Niğde, Eskişehir, Sakarya Ve Konya il sınırları içindeki konvansiyonel demiryolu hat ve istasyonlarında 07 Ekim'e kadar ilaçlama yapılacağı ifade edildi.

Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığından Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren 10 gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları ve dikkatli olmaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı yapılmaması istendi. Kayseri ve çevresinde, Yozgat ve Kayseri il sınırları içerisindeki Yerköy İstasyonu -Kayseri Gar arası, Kayseri Gar ve varyant sahası Kayseri Gar-Niğde-Ulukışla İstasyonları arasında ilaçlama yapılacağına dikkat çekilerek vatandaşlar uyarıldı