Demiryol İş Sendikası: İZBAN'da iş yavaşlatma söz konusu değil

İZMİR'de, bir ay süren grevin ertelenmesinin ardından 8 Ocak'ta tekrar işbaşı yapan İZBAN çalışanlarının iş yavaşlattığı, bunun da seferlerde gecikmelere neden olduğu iddiaları üzerine açıklama yapan Demiyol İş Sendikası İzmir Şubesi Başkanı Hüseyin Ervüz, "İZBAN hattında bakım çalışması yapılıyor. Kesinlikle iş yavaşlatma söz konusu değil" dedi. İZBAN Genel Müdürlüğü ise, üst üste teknik sorunların yaşandığını, o nedenle seferlerde gecikmelerin meydana geldiğini belirtti.

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) ortaklığı ile işletilen İZBAN'da, toplu iş sözleşmesi (TİS) görüşmelerinin uyuşmazlıkla sonuçlanmasının ardından, 343 personel geçen 10 Aralık'ta greve çıktı. Bir ay boyunca çalışmayan işçiler, grevi 60 gün süreyle erteleyen Cumhurbaşkanlığı kararnamesi sonrası yeniden işbaşı yaptı. 8 Ocak'ta hizmet vermeye başlayan trenlerin seferleri, yaşanan teknik arızlar nedeniyle zaman zaman yavaşladı veya aksadı. Seferlerdeki aksamalar nedeniyle istasyonlarda özellikle sabah saatlerinde yoğunluk yaşanması dikkat çekti. Yolcular ile istasyonlardaki görevliler arasında tartışmaların da yaşanmasına neden olan gecikmelerin ardından, vatandaşlar sosyal medya aracılığı ile seferlerin zamanında yapılmadığını belirterek, tepkilerini dile getirdi. Yolcular, İZBAN işçilerinin iş yavaşlatma eylemi yaptığını ileri sürünce, çalışanların örgütlü bulunduğu Demiryol-İş Sendikası İzmir Şubesi'nden de yanıt geldi.

'İZBAN'DAKİ GECİKMELER BİZİMLE ALAKALI DEĞİL'

Demiryol-İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Hüseyin Ervüz, TCDD'nin Menemen'de tren hattı üzerinde bakım çalışması yaptığını, bunun da tren seferlerini yavaşlattığını söyledi. İZBAN çalışanlarının iş yavaşlatmasının söz konusu olmadığını belirten Ervüz, trenlerdeki gecikmelerin yaşanan teknik arızlardan kaynaklandığını söyledi. İZBAN Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgilere göre ise hat üzerinde şu anda herhangi bir çalışma söz konusu değil. Menemen'de hat bakım ve onarım çalışmalarının önceki hafta tamamlandığını belirten yetkililer, zaman zaman yaşanan teknik sorunların, seferlerde gecikmelere neden olduğu bilgisini paylaştı.

Umut KARAKOYUN/ İZMİR, ()

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