Demirtaş çifti, şehit ailesini ziyaret etti

ADANA, () - ADANA Valisi Mahmut Demirtaş, Eşi Beyhan Demirtaş ile birlikte Şırnak’ta şehit olan Piyade Onbaşı Mehmet Volkan’ın ailesini ziyaret ederek, baş sağlığı diledi.

Şehit Piyade Onbaşı Mehmet Volkan'ın Adana’nın Seyhan İlçesi Denizli Mahallesi'nde oturan annesi Zübeyde, babası Osman Volkan'ı ziyaret eden Vali Demirtaş ve Eşi Beyhan Demirtaş, şehidin yakınlarına Allah’tan sabır dileyip, baş sağlığı temennisinde bulundu. Vali Demirtaş burada yaptığı açıklamada, devlet ve millet olarak, canlarını vatan uğruna feda eden aziz şehitlere minnet ve şükran borçlu olduklarını söyledi. Vali Demirtaş, “Kahraman şehidimizin yakınlarına bir kez daha başsağlığı dilerken, Şehidimiz Piyade Onbaşı Mehmet Volkan’a Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad olsun” dedi. Taziye ziyareti, okunan Kur’an-ı Kerim ve yapılan duaların ardından son buldu

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